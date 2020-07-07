الاتحاد الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن احتمال فتح الحدود أمام روسيا

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيدرر، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم مراجعة قائمة البلدان التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الجاري، ومن السابق لأوانه تحديد الدول التي ستدخل في القائمة.

موسكو- سبوتنيك. قال إيدير، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ردا على سؤال حول موعد فتح الاتحاد الأوروبي حدوده أمام روسيا: "كما تعلمون، بدأ الاتحاد الأوروبي أولا بفتح الحدود داخل منطقة شنغن وأمام بعض الدول الأخرى. تم اتخاذ الخطوة الثانية في 1 يوليو/ تموز، وتمت إضافة 15 دولة أخرى، يُسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبية، وستتم مراجعة هذه القائمة في منتصف تموز/ يوليو. الآن، من السابق لأوانه أن نقول من سيدخل ضمن القائمة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي، عن التوصل إلى قائمة للدول التي سترفع عنها قيود السفر المتبادل، ابتداء من الأول من يوليو، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمت القائمة 14 دولة منها دول عربية مثل تونس والمغرب، في حين منعت بروكسل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأشار المجلس إلى أن سفراء الدول الأعضاء سيناقشون الدول المدرجة كل أسبوعين لمراقبة تطورات تفشي الوباء في البلدان.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا للسفر على حدوده الخارجية منذ 17 مارس مددت لمرتين، ولم تشمل القائمة الحالية مواطني أمريكا وروسيا وعددا آخر من الدول، وحذر المجلس الأوروبي الدول الأعضاء من رفع قيود السفر لدول ليست ضمن القائمة الحالية، مشيرا إلى أن قائمة الدول الحالية قابلة للتجديد والتحديث تبعا لتفشي الوباء في تلك الدول.