الكرملين: قائمة العقوبات البريطانية "خطوة غير ودية"

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسف الكرملين تجاه قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يتوافق مع مصالح روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يسعنا إلا أن نأسف على مثل هذه الخطوات غير الودية. وبطبيعة الحال، سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد بقرارات مماثلة بما يلبي مصالح روسيا".

وكان النائب الأول لوزير الخارجية الروسية، فلاديمير تيتوف، قد بحث هاتفياً، مع وزيرة الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية البريطانية، ويندي مورتون، الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين والحاجة لحل المشاكل القائمة بينهما.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ناقش الطرفان الوضع الحالي في العلاقات الروسية البريطانية. وأكدا الحاجة للحفاظ على حوار منتظم من أجل إيجاد حل للمشكلات المتراكمة".

وأضافت الوزارة: "تم التطرق إلى عدد من القضايا الملحة الأخرى على جدول الأعمال الدولي، وخاصة الوضع في أوكرانيا، وبعض جوانب ملف حقوق الإنسان وموضوع مكافحة تغير المناخ العالمي".

كما تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في العالم الناتج عن وباء فيروس كورونا المستجد. وتم إظهار الاستعداد للعمل المشترك في مجال الخدمات الطبية في البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.