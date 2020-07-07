الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل في إقليم ألتاي أجنبيا خطط للانضمام إلى داعش

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أجنبي في إقليم ألتاي كان يخطط للقتال في صفوف تنظيم "داعش " الإرهابي المحظور في روسيا.

وقال الجهاز في بيان: "نتيجة لتدابير وعمليات البحث والتحري التي قام بها ضباط مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم ألتاي، في مطار "تيتوف" لمدينة بارناول، تم اعتقال مواطن إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 1988، أثناء محاولته السفر إلى موسكو ومنها إلى الشرق الأوسط للمشاركة في الأعمال القتالية في صفوف المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي".

وأوضحت المديرية أنه "مقابل الحصول على المكافأة المالية قام المحتجز بتنفيذ مهام جمع معلومات حول الأماكن المزدحمة في بارناول على وجه الخصوص".

وتابعت: "كما قام بتصوير المباني وربطها بخرائط المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قام بتنظيم وتنشيط قناة اتصال سرية عبر الإنترنت، التي كانت ستُستخدم لحل القضايا المتعلقة بالأنشطة الإرهابية".

ووُجهت تهمة جنائية للمحتجز، وبناء على طلب المحقق، اختارت المحكمة إجراء وقائيا وهو الاعتقال لمدة شهرين على ذمة التحقيق.