مستشار مدير وكالة الفضاء الروسية يرفض اتهامه بالخيانة العظمى

رفض مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيفان سافرونوف، اتهامه بالعمل لصالح استخبارات حلف شمال الأطلسي (الخيانة العظمى).

وقال سافرونوف في قاعة المحكمة "أرفض الاعتراف بالتهمة". وسيتم الآن إقرار ما إذا كان المشتبه به سيتم إرساله إلى مركز احتجاز أم اتخاذ إجراء أخف.

يذكر أنه تم فتح قضية جنائية ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (خيانة الدولة)".

وأضاف البيان بأن الاعتقال "لا يتعلق بالعمل الحالي في وكالة "روس كوسموس" الحكومية".

وذكر البيان أن إجراءات التحقيق جارية الآن، وأن "روس كوسموس" تقدم جميع أنواع المساعدة لسلطات التحقيق... وقد يواجه سافرونوف عقوبة السجن مدة 20 عاماَ.

وقالت وكالة "روس كوسموس" الفضائية في بيان لها بأن اعتقال سافرونوف غير مرتبط بعمله في الوكالة. ويذكر أيضاَ أنه قبل الحصول على وظيفته في الوكالة، عمل سافرونوف في صحيفتي "فيدوموستي" و"كوميرسانت" واسعتي الانتشار وكان معنياً بمواضيع الدفاع والفضاء.