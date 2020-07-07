التدقيق في قضية مستشار مدير وكالة الفضاء الروسية يؤكد سرية البيانات المرسلة

أكد التدقيق الذي تم إجراؤه في قضية مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إيفان سافرونوف، استنتاجات التحقيق حول سرية البيانات المرسلة .

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "في قضية سافرونوف، تم إجراء فحص أكد استنتاجات التحقيق حول الكشف عن أسرار الدولة من قبله".

وكانت محكمة ليفورتوفو في موسكو اعتقلت سافرونوف، اليوم الثلاثاء، حتى 6 أيلول/سبتمبر في قضية الخيانة العظمى.

يذكر أنه تم فتح قضية جنائية ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (خيانة الدولة)".

وأضاف البيان بأن الاعتقال "لا يتعلق بالعمل الحالي في وكالة "روس كوسموس" الحكومية".

وذكر البيان أن إجراءات التحقيق جارية الآن، وأن "روس كوسموس" تقدم جميع أنواع المساعدة لسلطات التحقيق... وقد يواجه سافرونوف عقوبة السجن مدة 20 عاماَ.

وقالت وكالة "روس كوسموس" الفضائية في بيان لها بأن اعتقال سافرونوف غير مرتبط بعمله في الوكالة. ويذكر أيضاَ أنه قبل الحصول على وظيفته في الوكالة، عمل سافرونوف في صحيفتي "فيدوموستي" و"كوميرسانت" واسعتي الانتشار وكان معنياً بمواضيع الدفاع والفضاء.