معهد للأبحاث يطور لقاحا ضد "كورونا" يتعرض للحريق في موسكو... فيديو

تمكن رجال الإطفاء في العاصمة الروسية موسكو من إخماد حريق اندلع على سطح مبنى معهد علمي في جنوب غرب العاصمة، يوم أمس الثلاثاء.

صرح القسم الصحفي في خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، بأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق اندلع على سطح مبنى معهد الكيمياء العضوية الحيوية المعروف باسم الأكاديميين M.M.Shemyakin وYu.

وبحسب تصريحات خدمة الطوارئ فإن الحريق انتشر على مساحة 10 أمتار مربعة، وتم السيطرة عليه في الساعة 23:29، ولاتزال السلطات المختصة تجري تحرياتها لمعرفة أسباب الحريق.

В НИИ биохимии на улице Миклухо-Маклая пожар. Горит крыша, идет густой черный дым.



На место прибыли пожарные расчеты. По данным нашего источника, их туда направлено около двадцати. pic.twitter.com/Nxj0GwTlLg — Телеканал 360° (@360tv) July 7, 2020

يذكر بأن المعهد الموجود في شارع ميكلوخا ماكلايا، هو أحد المراكز العلمية الروسية الرائدة في مجال الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

كما يقوم المعهد بإنشاء نظام اختبار لتحليل عدوى الفيروس التاجي بالإضافة لتطوير لقاح واعد ضد "كوفيد-19".