زاخاروفا تعلق على أنباء حول تعيينها سفيرة في بلد أجنبي

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنباء حول تعيينها سفيرة في إحدى الدول الأجنبية، مشيرة إلى أنها شائعات ولاتمت للواقع بصلة.

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لطالما كان عليّ دحض شائعات من هذا القبيل. شخص ما مهتم بنشر الشائعات والأخبار المزيفة، لا يمكنني سوى أن أشفق على هؤلاء الناس".

وتابعت قائلة: "في الكثير من الأحيان أصدقائي ينقلون لي أخبار مزيفة وشائعات تنشر عني، فليس لدي الوقت لقراءتها ولا أعيرها اهتماما".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد منح زاخاروفا في أوائل حزيران / يونيو الماضي أعلى رتبة للتمثيل الدبلوماسي في البلاد لتصبح "سفيرة مفوضة فوق العادة".

وبعد ذلك، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد أن زاخاروفا تستعد لتصبح سفيرة في إحدى الدول الأجنبية.