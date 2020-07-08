مجلس الفيدرالية: روسيا مستعدة لفتح الحدود مع الدول التي تسمح للروس بالدخول

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا ليست مهتمة بإغلاق الحدود وهي مستعدة للعمل المتبادل لفتحها مع الدول الأخرى التي تسمح للروس بالدخول، ولكن من المهم التركيز على الوضع الصحي والوبائي لفيروس كورونا.