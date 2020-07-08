هل يؤثر فيروس كورونا على الوظيفة التناسلية عند الرجال

كشفت رئيسة اتحاد أطباء الأطفال، الطبيبة الروسية ليلى نامازوفا بارانوفا، عن المضاعفات التي يمكن أن يسببها مرض "كوفيد - 19".

وأوضحت الطبيبة الروسية، أن ضعف الذاكرة وانخفاض التركيز يمكن أن يصيب مرضى فيروس كورونا بمختلف أشكاله ودرجاته، مضيفة احتمال تأثير الفيروس التاجي على الوظيفة التناسلية عند الرجال.

وقالت: "يقلل الناس من المخاطر والمضاعفات التي يسببها الفيروس التاجي على الجسم سواء ظهرت أعراض الفيروس أم لم تظهر. واليوم أثبتت التجارب أن الأشخاص الذين استمر علاجهم من المرض لفترة طويلة يعانون من انخفاض في الوظائف الإدراكية وضعف في الذاكرة والتركيز".

وتابعت قائلة : "كما يسبب مرض كوفيد - 19 انخفاضا في نسبة الخصوبة عند الرجال حيث يقلل من قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، الأمر الذي يؤثر على القدرة الإنجابية للرجال".

وشددت الطبيبة على أهمية الخضوع لإعادة التأهيل بعد الشفاء من مرض الوباء التاجي.