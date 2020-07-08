الصحة الروسية تسجل ثالث عقار روسي ضد كورونا

اعتمدت وزارة الصحة الروسية عقار "كورونافير" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة "R-Pharm"، ليصبح ثالث عقار روسي يحصل على موافقة الوزارة.

ووفقا للشركة المصنعة، سيتم استخدام الدواء في المستشفيات فقط وويمنع إعطائه في الحالات التالية: الحوامل، المرضعات، في خالة وجود قصور كلوي وكبدي حاد، كذلك يمنع استخدام الدواء من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد وافقت في أيار/ مايو الماضي على أول دواء لوباء "كوفيد-19"، صنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"، حيث أطلق عليه اسم " آفيفافير ".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.

وفي نهاية شهر حزيران/ يونيو حصل عقار "أريبليفير" المطور في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد على موافقة وزارة الصحة الروسية، حسبما أورد موقع اللائحة الحكومية للعقاقير.