نيبينزيا: ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم تأخير تعيين الممثل الخاص إلى ليبيا

دعا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريس إلى عدم التردد في تعيين ممثل خاص جديد إلى ليبيا.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "نحن نعلم أن أفريقيا كانت تقترح مرشحا قويا لهذه المهمة. وفي هذا الصدد، نحث الأمين العام على اتخاذ خطوات حاسمة لتعيين ممثل خاص جديد إلى ليبيا، بينما لا نرى أسبابا موضوعية لتأجيل تعيينه أو تعيينها".

وبحسب الممثل الدائم، فإن الوضع في ليبيا يزداد تعقيدًا بسبب استقالة الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وأكد "أن مكان الممثل الخاص للأمين العام لليبيا شاغر منذ أربعة أشهر حتى الآن. هذا الوضع يقوض الجهود الرامية إلى تسوية سلمية في ليبيا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن، في وقت سابق، عن ضرورة التعيين الفوري لممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عقب استقالة غسان سلامة في مارس/ آذار الماضي.

وبعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، توقفت ليبيا عمليا عن العمل كدولة واحدة، حيث تعرف البلاد السلطة المزدوجة. ويجلس البرلمان الذي ينتخبه الشعب في الشرق، وفي الغرب في العاصمة طرابلس، تشكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعمل سلطات الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي لم يتوقف عن محاولة الاستيلاء على طرابلس منذ أبريل 2019.