بدءا من 13 يوليو... موسكو تلغي القيود المفروضة لإرتداء الكمامة الطبية

أعلن محافظ العاصمة الروسية، موسكو، سيرغي سوبيانين، عن رفع القيود الخاصة المتعلقة بارتداء الكمامة الطبية، في الأماكن العامة بدءا من 13 يوليو/ تموز.

معلنا في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بشرط المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي.

ونشر سوبيانين على موقعه الخاص قائلا "اعتبارا من 13 يوليو، يمكن عدم ارتداء الكمامة الطبية بشكل إلزامي، كما وترفع جميع القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية، ورفع القيود المفروضة على المراكز الثقافية، بشرط ألا يتجاوز عدد الحضور 50% من السعة الاستيعابية القصوى لهذه الأماكن".

مضيفا " بأنه من 1 أغسطس/ آب، يسمح باستئناف أعمال المسرح والسينما وقاعات الحفلات التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 3000 مقعد، بشرط أن تكون القاعة ممتلئة بنسبة لا تزيد عن 50٪، كما ويمكن رفع نسبة حضور المناسبات الرياضية من 10 الى 50 في المئة".

مؤكدا ضروروة الالتزام بقواعد وتحذيرات هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" التي وضعتها.

يذكر بأن سوبيانين، كان قد أعلن عن رفع جميع القيود الخاصة بالعزل المنزلي في الشهر الماضي، ضمن خطة للخروج من فترة العزل الصحي امتدت على 3 مراحل.