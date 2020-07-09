الكرملين يعلق على تواصل بوتين مع القيادة السعودية قبيل اجتماع "أوبك+"

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه ليس من المقرر أن يتواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع قيادة المملكة العربية السعودية قبيل اجتماع "أوبك+".

وقال بيسكوف خلال لقاء صحفي اليوم الخميس: "حتى الآن، لا توجد خطط لدى الرئيس للتواصل مع القيادة السعودية".

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الفنية لمنظمة "أوبك+" في 14 تموز/ يوليو، ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة "لأوبك+" في 15 تموز/ يوليو.

وأعلنت منظمة "أوبك" خفض إنتاج النفط خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، بمقدار 6.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، إلى 24.19 مليون، على خلفية بدء "صفقة أوبك +"، في حين، أن المنظمة قد استوفت شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط بنسبة 84 بالمئة.

في الوقت نفسه، تعهدت الدول التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو بتعويض ذلك خلال الربع. ومن بينها العراق وكازاخستان ونيجيريا وأنغولا والغابون.

الجدير بالذكر أن اتفاقيات "أوبك +" الجديدة انطلقت في مايو الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 يونيو، تم تمديد هذا الحجم إلى يوليو.