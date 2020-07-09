بيسكوف: سيتم إبلاغ الرئيس عن الحالة المزاجية في صناعة الصحافة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أنه سيتم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحالة المزاجية في صناعة الصحافة.

أجاب بيسكوف على سؤال عما إذا كان سيتم إبلاغ الرئيس عن التوتر في صناعة الصحافة بسبب الاعتقال وإجراءات التحقيق ضد الصحفيين، "بالطبع ، فإن الحالة المزاجية للصناعة هي شيء يجب بالطبع أن يتم إبلاغ الرئيس به. وعن الآراء التي يعبر عنها ممثلو صناعة الصحافة، قال: "بالطبع، سيتم عرض ذلك على الرئيس".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا يستطيع التحدث عن أي رد فعل من الرئيس.