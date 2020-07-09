حماية المستهلك الروسية تقترح استئناف الرحلات الجوية مع 13 دولة

حددت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، الدول التي يمكن استئناف الرحلات الجوية معها، في قائمة تم إرسالها لوزارة النقل الجوي الفيدرالي والنقل.

وتضمنت القائمة التي أرسلها نائب رئيس الهيئة ميخائيل أورلوف، اقتراحا باستئناف الرحلات الجوية مع عدد من الدول.

وجاء في القائمة دول كل من بريطانيا، المجر، ألمانيا، الدنمارك، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، فنلندا، الصين، فيتنام، سريلانكا ومنغوليا.

وبحسب مصادر فإن القائمة تعتبر مجرد اقتراح مقدم من هيئة حماية المستهلك، وبأن القائمة النهائية "ستكون مختلفة للغاية"، بحسب ما نقل موقع "rbc".

وحدد الجهاز المختص بمحاربة تفشي فيروس "كورونا" في روسيا في وقت سابق على أن الحركة الجوية بين روسيا ودول أخرى سيتم استعادتها على مرحلتين، مع مراعاة الوضع الوبائي في الخارج.

كما وستقوم وزارة النقل بتقييم جاهزية المطارات الدولية لاستئناف الرحلات الجوية حتى 13 يوليو.

يذكر بأن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس/ آذار، باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.

هذا ومددت الهيئة الفيدرالية الروسية للطيران المدني "روس أفياتسيا"، في وقت سابق، تعليق الرحلات الدولية الجوية إلى 1 أغسطس/ آب المقبل.