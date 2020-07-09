بعد انخفاض 90%... عمدة موسكو يعلن التغلب على المشكلات الرئيسية المتعلقة بالوباء في العاصمة

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن المشكلات الرئيسية المتعلقة بوباء كورونا، تم التغلب عليها في العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، خلال اجتماع لمجلس الإشراف لدى وكالة المبادرات الاستراتيجية لتعزيز المشاريع الجديدة: "الوباء كان بالطبع اختبارًا كبيرًا بالنسبة لنا، والذي لا يزال في الواقع مستمرًا، ولكن المشاكل الرئيسية آمل بأننا قد تغلبنا عليها".

في وقت سابق من اليوم، أفاد مقر العمليات المسؤول عن رصد ومراقبة الوضع الخاص بإصابة سكان العاصمة الروسية بالفيروس التاجي، بأن عدد المصابين الذين تم تشخيص حالتهم حديثًا بالفيروس التاجي قد انخفض في موسكو بنسبة 90% خلال شهرين.

وكان سوبيانين، في وقت سابق، قد استبعد احتمال أن تجتاح المدينة موجة ثانية من الجائحة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي الأصعب شهدته موسكو في أوائل أبريل/نيسان الماضي، ومنذ ذلك الحين باتت الحالة تتحسن يوما بعد يوم.

وقال: "أشك في أن تكون هناك موجة ثانية، قد تحدث تقلبات طفيفة لكنها لن تغير الوضع".

وسبق أن أكد سوبيانين تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 حزيران/يونيو.