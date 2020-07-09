الخارجية الروسية: لافروف سيشارك في منتدى "قراءات بريماكوف" يوم 10 يوليو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المنتدى "قراءات بريماكوف" السنوي لتقييم الوضع الدولي.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، اليوم الخميس: "في 10 يوليو سيشارك وزير الخارجية الروسي في المنتدى الدولي السادس لقراءات بريماكوف".

وتابعت زاخاروفا: "سيعقد المنتدى في صيغة فيديوكونفرس، ومن المتوقع أن يشارك سيرغي لافروف تقييماته للوضع الدولي والإجابة عن أسئلة المشاركين في المنتدى".

ترأس يفغيني بريماكوف مجلس الاتحاد لدى مجلس السوفييت الأعلى في البرلمان السوفيتي، وبعدها هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، ثم أصبح وزيرا للخارجية، وبعدها رئيسا للحكومة الروسية.

استطاع بريماكوف بحنكته السياسية بناء صداقات مع شخصيات كثيرة في الشرق الأوسط، حتى أصبح شخصا لا غنى عنه، ومبعوثا إلى المنطقة في أوقاتها العصيبة