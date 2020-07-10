منظمة الصحة العالمية لا تستبعد أن تضطر روسيا لإعادة القيود بسبب "كورونا"

لم تستبعد ممثلة منظمة الصحة العالمية، في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن تضطر روسيا مجددا إلى فرض قيود بسبب فيروس كورونا، إذا لم يمتثل المواطنون للقواعد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت فوينوفيتش، في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطرا في إعادة بعض القيود في روسيا، كما حدث ذلك في عدد من البلدان: "إذا لم يتم احترام المسافة الاجتماعية، ومع هذا العدد [الإصابات] ذلك ممكن، إذا بدأت الحالات في النمو، فلن تكون هناك طريقة أخرى".

ووفقا لها، فإن احتمال عودة القيود سيظل قائما حتى يكون هناك لقاح أو دواء ضد فيروس كورونا في العالم.

وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية: "يجب أن نكون مستعدين لذلك، من الأفضل أن يكون ذلك في وقت مبكر، لا ينبغي الانتظار حتى ينتشر الفيروس أكثر، يجب إخماد الحريق وهو صغير".

هذا وكان قد أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من يوم الخميس، تسجيل 6509 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 568 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 707301 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 568، ثم للعاصمة الثانية سانت بطرسبورغ بعدد 292 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار المقر إلى تسجيل 176 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 10843 شخصا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أعلن في وقت سابق، أن العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل لن يكون ممكنا قبل شهر شباط/فبراير المقبل، على الرغم من تحسن الوضع الصحي.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" في روسيا.

فيما أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، الأسبوع الماضي، أنه تم إجراء أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.