لافروف: معاهدة "ستارت-3" قدرها محتوم بسبب قرار واشنطن عدم تمديدها

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" قد أصبح قدرها محتوما بعد أن قررت الولايات المتحدة عدم تمديدها.

موسكو– سبوتنيك. وقال لافروف في دورة لــ"قراءات بريماكوف" عقدت عبر الإنترنت: "يبدو أن قرار عدم تمديد هذه المعاهدة "ستارت-3" قد اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل، حيث إن استمرار التأكيد على ضرورة نقل المحادثة في هذا الشأن بشكل كامل إلى إطار ثلاثي كإطار ليس له بديلاً، يدل على أن هذا الأمر قد أصبح قدره محتوما بالفعل".

ووفقا للافروف، فإنه علاوة على ذلك تشترط الولايات المتحدة ضرورة إدراج أحدث أنواع الأسلحة الروسية فيها، أي أنها تتصرف مثل من يطرق باباً مفتوحاً.

في الوقت الحاضر، تبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف، في 8 أبريل/ نيسان من عام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كانت تنوي تمديدها. وصرحت روسيا بدورها مراراً بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.