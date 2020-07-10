رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الفرنسي الوضع في مناطق الأزمات

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غراسيموف، هاتفيا اليوم الجمعة، مع رئيس أركان الجيش الفرنسي، فرانسوا ليكوانتر، قضايا الأمن الدولي والوضع في مناطق الأزمات بالعالم وكذلك التعاون الثنائي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: "أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في الـ10 من تموز/ يوليو الجاري، محادثة هاتفية مع رئيس أركان الجيش الفرنسي، الجنرال فرانسوا ليكوانتر".

وأضاف البيان قائلا: "لقد تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الدولي والوضع في مناطق الأزمات في العالم وكذلك التعاون الثنائي".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غراسيموف، قد ناقش مع نظيره التركي، يشار غيولير، باتصال هاتفي، الوضع في سوريا وليبيا مؤخرا.