استطلاع للرأي: نحو 69 % من المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين

أفادت نتائج استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، بأن 68.8 في المئة من المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

موسكو - سبوتنيك. وطُلب من المستطلعة آراؤهم الاختيار من قائمة السياسيين الذين يثقون بهم، فأشار 68.8 في المائة منهم إلى الرئيس ، و27.3 في المئة أفادوا بعدم ثقتهم به.

واختار المستطلعة آراؤهم بالإضافة إلى ذلك، أولئك الذين يوافقون على أنشطتهم من قائمة السياسيين فسمى 64.2 في المئة الرئيس بوتين.

وتم إجراء استطلاع الرأي من قبل مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، في الفترة ما بين 29 حزيران/ يونيو و5 تموز/ يوليو.