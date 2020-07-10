روسيا تحدد المطلوب من الأجانب لدخول أراضيها على خلفية جائحة "كورونا"

حددت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، الثبوتيات المطلوبة من الأجانب والوافدين لدخول أراضيها، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.

موسكو - سبوتنيك. أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، أن دخول أراضي روسيا الاتحادية يتطلب من الأجانب تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد لفحص جرى قبل ثلاثة أيام على الأقل من الوصول.



وقالت غوليكوفا في تصريحات لها اليوم: "بالنسبة للحركة الجوية المتجددة، وفقًا لتعليمات مقر مكافحة الفيروس اقترحت هيئة حماية المستهلك بدلاً من 14 يومًا للحجر الصحي للأشخاص الذين يدخلون روسيا من دول أجنبية تقديم شهادة فحص "كوفيد-19".

وحول نوع الفحوصات المطلوبة من الأجانب الوافدين إلى روسيا، قالت غوليكوفا: "يجب أن يكون لدى المواطنين الأجانب وثائق طبية تؤكد النتائج السلبية للفحص المخبري (اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل القياسي PCR) وأجري من قبل الأجانب قبل الوصول بثلاثة أيام على الأقل".

ونوهت نائبة رئيس الوزراء إلى أنه إضافة إلى ذلك يتطلب من الوافدين والأجانب حصولهم على "وثائق طبية تؤكد الكشف عن الأجسام المضادة للغلوبولين المناعي (ج).

وكانت السلطات الروسية، قد أوقفت على خلفية تفشي الفيروس التاجي، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى الدول الأخرى، اعتباراً من 27 مارس/ آذار الماضي، باستثناء رحلات التصدير، بالإضافة إلى رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، شحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود (أو مبادلة الطاقم) على أراضي روسيا الاتحادية والرحلات التي تُنفذ وفقًا لقرارات خاصة للحكومة الروسية.