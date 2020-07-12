حقيقة اعتزال حبيب نورمحمدوف رياضة "الفنون القتالية المختلطة"

علق علي عبد العزيز، مدير أعمال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، اليوم الأحد، على أنباء اعتزال حبيب نورمحمدوف رياضة "الفنون القتالية المختلطة".

وكتب عبد العزيز على "تويتر" :"ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية أنني قلت أن حبيب اعتزل رياضة المصارعة.. هذه كذبة مطلقة، حبيب يمر بمرحلة صعبة عقب وفاة والده.. أريد أن يحترم الجميع الموقف أن لا ينشروا أخبارًا مزيفة".

— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) July 11, 2020

وتوفي والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف في 3 تموز/ يوليو عن عمر يناهز 57 عامًا نتيجة للمضاعفات التي تسببها فيروس كورونا.

وفي 25 حزيران / يونيو الماضي، تصدر المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف البالغ من العمر 31 عامًا قائمة الأشخاص الأكثر نجاحا في روسيا تحت سن الأربعين حسب مجلة "فوربس".