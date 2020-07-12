بوتين يعلق على انتقادات تطوله

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موقفه من الانتقادات التي تطوله، مشيرا إلى أن معرفة مختلف الآراء ووجهات النظر والمقترحات أمر مفيد.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا-1" اليوم الأحد:"هناك دائما أناس يفكرون بشكل مختلف عنك".

وأضاف الرئيس الروسي: "يبدو لهم أن لديهم حلولاً أفضل من تلك التي اقترحها المسؤولون الحاليون، بما في ذلك رئيس الدولة".

وأوضح بوتين أنه يعتبر من واجبه الاستماع إلى الانتقادات والاقتراحات، وقال:"يهمني سماع الانتقادات البناءة، ولكن في حال كانت الانتقادات بهدف الانتقاد، فهذا ليس مثيرًا للاهتمام".

وأعلن بوتين في وقت سابق أنه في التعديلات الجديدة على الدستور، سيمنح الرئيس جزءا من سلطاته الكبيرة إلى البرلمان، وهذه خطوة أخرى نحو دمقرطة المجتمع.

وأعرب بوتين عن استغرابه للانتقاد التي طالت التعديلات على الدستور من قبل البعض وقال :"على عكس ما يتردد بتقوية سلطة الرئيس، فإن الرئيس سيتخلى عن بعض السلطات المهمة للغاية".