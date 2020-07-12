بوتين: هناك تراكم للكثير من الأمور غير المحددة والقمة النووية الخماسية مطلوبة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العديد من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية قد تراكمت والتي تتطلب اهتمام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى عقد قمة بين هذه الدول سيكون مطلوبا ومفيدا.
بتروبافلوفسك كامشاتسكي - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال حديث على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، بشأن مبادرة لقاء قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد :" لقد تراكم الكثير من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية والتي تتطلب الاهتمام المستمر من قبل الدول الكبرى في العالم والقوى النووية الرسمية. لذلك، فإن هذا الاجتماع، في رأيي، هو في الوقت المناسب ومطلوب وسيكون مفيدا".
وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق أن قمة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد تساعد في إيجاد حلول للتحديات الحديثة.
وكتب بوتين في مقال لـ "ناشيونال إنتريست" نشر، اليوم الخميس: "يمكن لقمة روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أن تلعب دورًا مهمًا في إيجاد حلول مشتركة للتحديات والتهديدات الحديثة وإظهار التزامنا المشترك بروح التحالف والأفكار والقيم الإنسانية التي حارب من أجلها آباؤنا وأجدادنا".
كما أعرب بوتين عن أمله في أن لقاء زعماء الدول النووية الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة سيعقد في أقرب وقت، شكرنا رؤساء الدول النووية الأخرى على تأييد هذه المبادرة "زملاؤنا، السيد شي جين بينغ، وماكرون، والسيد ترامب، والسيد جونسون أيدوا المبادرة الروسية حول عقد لقاء لزعماء الدول النووية الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، في وقت سابق، تنظيم اجتماع لزعماء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في نهاية يناير/كانون الثاني، أن الصين وفرنسا أيدتا مبادرة عقد الاجتماع.
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