بوتين: العلاقات السيئة بين روسيا وأوكرانيا ليست مرتبطة بجزيرة القرم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات السيئة بين روسيا وأوكرانيا، من حيث المبدأ ليست مرتبطة بشبه جزيرة القرم.

موسكو- سبوتنيك. وفي حديثه عن التسلسل الزمني للأحداث في أوكرانيا، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، أشار بوتين إلى أن: "انقلابا واستيلاءاً على السلطة حدث هناك أولا، وبعد ذلك فقط، ومن تلك اللحظة فصاعدا، أصبحت وجهات نظرنا وطرقنا مع القيادة الأوكرانية متناقضة تماماً، ومنذ تلك اللحظة افترقنا".

وأضاف بوتين: "لكن بعد ذلك، عادت جزيرة القرم إلى روسيا، وليس العكس. لذا، فإن تدهور علاقاتنا مع أوكرانيا لا علاقة له بشبه جزيرة القرم".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن شبه جزيرة القرم كانت روسية دائماً، وقد قرر الناس الذين يعيشون في شبه الجزيرة أن يتحدوا، ويجب أن نتفق مع ذلك، في حين أن روسيا لم تتشاجر مع أوكرانيا، تختلف وجهات النظر مع السلطات الأوكرانية الحالية، لكن شعب أوكرانيا سيظل أخويا لقرون.

الجدير بالذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليمياً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.