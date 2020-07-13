الأمن الفيدرالي يقبض على خلية لـ"داعش" جنوبي روسيا تخطط لأعمال إرهابية... فيديو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن تحييد خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، المحظور في روسيا، كانت تعد لهجمات على ضباط الشرطة وتخطط لهجمات إرهابية أخرى في المؤسسات الطبية والتعليمية، وذلك في إقليم روستوف جنوبي روسيا.

وقال الأمن في بيان: "كشفت هيئة الأمن الفيدرالي في منطقة روستوف أنشطة خلية من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية التي ضمت ستة من سكان المنطقة بينهم مواطنو إحدى دول آسيا الوسطى وروسيا، خططوا لهجمات على ضباط الشرطة والقيام بأعمال إرهابية في المؤسسات الطبية والتعليمية".

ويظهر الفيديو مداهمة منزل الخلية واعتقال عناصر المجموعة، ومصادرتهم أسلحة متضمنة عبوة ناسفة مؤقتة وأسلحة آلية وذخيرة.