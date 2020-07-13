قناع طبي روسي جديد يمكن استخدامه لعدة سنوات

أكد سيرغي أنوخين، مدير مصنع "روستيخ" في مدينة رامينسكي بالقرب من العاصمة موسكو، أن كمامة "تيوكرافت" الجديدة تستطيع أن تحمي الإنسان من الفيروسات لعدة سنوات من الاستخدام المتواصل.

وسيتم اختبار الكمامة الجديدة بحلول نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري، وقال أنوخين لوكالة "سبوتنيك": "هذا المنتج الجديد ليس قناعًا ترتديه وتتخلص منه بعد ساعة أو ساعتين، بل يمكن ارتداء هذا القناع لعدة سنوات، وهو يعمل ببطارية عادية، كما نخطط لإنهاء الاختبارات في نهاية شهر يوليو".

وأكد أنوخين أن مبدأ القناع هو تنظيف الهواء عن طريق مرشح باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، ويقوم المرشح باحتجاز الشوائب الضارة، ومن ثم يحلها في الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الخميس الماضي، أن المشكلات الرئيسية المتعلقة بوباء كورونا، تم التغلب عليها في العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، خلال اجتماع لمجلس الإشراف لدى وكالة المبادرات الاستراتيجية لتعزيز المشاريع الجديدة: "الوباء كان بالطبع اختبارًا كبيرًا بالنسبة لنا، والذي لا يزال في الواقع مستمرًا، ولكن المشاكل الرئيسية آمل بأننا قد تغلبنا عليها".

وسبق أن أكد سوبيانين تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 حزيران/يونيو.