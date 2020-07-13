روسيا تبدأ المرحلة الثانية من اختبار لقاح ضد كورونا

صرح ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي"، بأن المرحلة الثانية من اختبار اللقاح ضد الفيروس التاجي ستستمر حتى 28 يوليو/تموز.

ووفقًا له، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وستبدأ المرحلة الثانية، والتي نتيجتها ستبين أن اللقاح ليس فقط آمن، ولكن أيضًا فعال.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن تستمر هذه المرحلة وتنتهي... 28 يوليو. وبعد ذلك، سوف نقدم ملفات، والآن بدأنا في جمعها لتقديمه للتسجيل".

وأكد غينتسبورع بأن معهد غامالي يأمل أن تبدأ الشركات الخاصة في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في أوائل أو منتصف سبتمبر/ أيلول.

وأضاف أن المفاوضات جارية مع الشركات الخاصة حول كيفية نقل التكنولوجيا وجميع المكونات الضرورية لإنتاج اللقاح إليها بسرعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بدورها أنه تم اختبار المكون الثاني من لقاح فيروس كورونا على عشرين مشاركا في التجربة في فرع مستشفى بوردينكو.

وقالت الوزارة: "حصل عشرون مشاركًا في التجربة، كجزء من مجموعة ثانية من المتطوعين في فرع المستشفى العسكري الرئيسي بوردينكو، على المكون الثاني من لقاح ضد الفيروس التاجي COVID-19، والذي يتم اختباره من قبل وزارة الدفاع الروسية ومركز البحوث الوطنية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي". تم إجراء التطعيم بمعايير خطة تجربة سريرية وبروتوكول دراسة".

وأكدت أن حالة المتطوعين بعد التطعيم جيدة، وهم تحت إشراف الاختصاصيين الطبيين المستمر. يشار إلى أن المكون الثاني من اللقاح تم إعطاؤه للمتطوعين بعد 21 يومًا من التطعيم بالمكون الأول.