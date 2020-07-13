بوتين يؤكد لأردوغان الصدى الكبير لقرار تغيير وضع آيا صوفيا في روسيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والأزمتين السورية والليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تواصلت مناقشة القضايا المواضيعية على جدول الأعمال الدولي. وتم التأكيد على وجه الخصوص على أهمية زيادة الجهود لتعزيز التسوية السورية، بما في ذلك في صيغة أستانا، بالاعتماد على الاتفاقات التي تلت نتائج القمة الروسية التركية الإيرانية (عبر الفيديو) في 1 يوليو....كان التفاعل بين وزارتي الدفاع في روسيا وتركيا موضع تقدير كبير، مما ساعد على استقرار الوضع في إدلب وفي الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية".

كما أكد الزعماء مجددا على ضرورة إنهاء المواجهة المسلحة في وقت مبكر، والعودة إلى عملية المفاوضات في ليبيا بناءً على قرارات مؤتمر برلين الدولي التي وافق عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2510.

وأكد بيان الرئاسة: "تم الاتفاق على تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المشتركة في هذا الاتجاه".

كما أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في المحادثة الهاتفية انتباه الزعيم التركي رجب طيب أردوغان إلى الصدى الكبير، الذي أثاره قرار تغيير وضع آيا صوفيا في روسيا.

وقال بيان الرئاسة الروسية إن "فلاديمير بوتين لفت انتباه رجب طيب اردوغان إلى احتجاج شعبي كبير أثاره قرار تغيير وضع آيا صوفيا في إسطنبول في روسيا".

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الـ 10 يوليو/ تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة.

وأشارت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى أن أردوغان أصدر قرارا رسميا بتحويل إدارة "آيا صوفيا" إلى رئاسة الشؤون الدينية وافتتاحها مسجدا للصلاة.