روغوزين: الولايات المتحدة تخطط لإنشاء نظير للناتو في الفضاء وروسيا لن تشارك فيه

صرح رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، بأن البرنامج القمري للولايات المتحدة الأمريكية يهدف لإنشاء ما يشبه حلف الناتو في الفضاء، ستلعب واشنطن فيه دوراً قيادياً، لكن روسيا لا توافق على ذلك ولن تشارك فيه.

موسكو- سبوتنيك. وقال روغوزين على أثير إذاعة "آر بي كا" اليوم الإثنين، "بالنسبة للولايات المتحدة، يعد هذا الأمر مشروعاً سياسيًا كبيراً [رحلة إلى القمر]. مع المشروع القمري، نلاحظ خروج شركائنا الأمريكيين عن مبادئ التعاون والدعم المتبادل، التي تطورت مع محطة الفضاء الدولية. إنهم ينظرون إلى برنامجهم

وأضاف رئيس "روس كوسموس"، "هناك أمريكا، أما جميع الباقين فعليهم تقديم الدعم والدفع. بصراحة، نحن لسنا مهتمين بالمشاركة في مثل هذا المشروع".

بأنه ليس دوليًا، بل شيء شبيه بحلف الناتو".

في الوقت نفسه لفت روغوزين إلى أنه على الرغم من الوضع السياسي الراهن، فإن وكالتي "روس كوسموس" و"ناسا" تحافظان على علاقات ودية. وقال بهذا الخصوص: "آمل بأن يستمر هذا التعاون ويبقى أقل تأثرا بالوضع السياسي السيئ ، الذي يأتي للأسف من واشنطن اليوم".

وفي سياق متصل لفت روغوزين إلى أن روسيا والصين تعتزمان حالياً إنشاء، مشيراً إلى أنه لا يستبعد حقيقة أن مثل هذا المشروع سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.