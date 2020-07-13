الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو يبحثان الأزمة الليبية وسوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، مسائل تسوية النزاعات في كل من ليبيا وسوريا وأفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الإثنين: "تم بحث مسائل تسوية النزاعات في عدد من مناطق العالم، من بينها الوضع في أفغانستان وليبيا وسوريا".

"بحث وزيرا الخارجية بشكل مفصل الإعداد للقاء قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والذي اقترحت روسيا انعقاده".

وأضاف بيان الخارجية الروسية، أنه جرى خلال المحادثة تبادل شامل لوجهات النظر حول ضمان الاستقرار الاستراتيجي في سياق الاجتماعات المزمعة لمجموعات العمل الروسية الأمريكية بشأن القضايا العسكرية السياسية.

هذا وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثاً عن فكرة عقد قمة الدول الخمس النووية الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بأن العديد من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية قد تراكمت والتي تتطلب اهتمام هذه الدول، وأن مثل هذا الاجتماع سيكون مطلوبا ومفيدا.