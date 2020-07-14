روسيا تتواصل مع الدول لاستئناف الرحلات الجوية

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الدولة الروسية تقوم بتكثيف الاتصالات مع الدول الأخرى من أجل استئناف الرحلات الدولية وفتح المطارات الداخلية أمام الطيران الخارجي.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الذي قال إن "الحكومة الروسية بدأت القيام بالاتصالات مع الشركاء الأجانب للعمل على استئناف الرحلات الدولية من وإلى روسيا".

وأضاف بيسكوف، قائلا: "يجري العمل على ذلك بشكل مستمر حيث تقوم الحكومة ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا بشكل مستمل ومكثف لإعادة كل شيء إلى طبيعته".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تعمل باستمرار لاستئناف حركة النقل الجوي الدولي في العالم وسيكون ذلك قريبا.

وأعلن المقر التشغيلي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس كورونا، اليوم الخميس، أن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية الدولية على مرحلتين مع مراعاة الوضع الوبائي في الخارج.