زوبعة تصل البحر بالسماء تظهر بالقرب من سواحل سوتشي الروسية... فيديو

ويظهر الفيديو تشكل زوبعة في البحر بالقرب من الساحل، وفي نفس الوقت يصعب تحديد حركتها وفي أي اتجاه تسير.

ويشار إلى أن رجال الإنقاذ في إقليم كراسنودار الروسي، تلقوا معلومات حول إعلان حالة التأهب القصوى بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وأعاصير بالإضافة إلى إمكانية تشكل الزوابع.

ومن المتوقع هبوب رياح شديدة في سوتشي تصل سرعتها إلى 22 مترا في الثانية.