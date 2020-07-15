مجموعة المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد لكورونا تغادر المشفى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا التي أجرتها وزارة الدفاع الروسية بالاشتراك مع مركز "غامالي" الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة غادروا مشفى "بوردينكو" العسكري.

وجاء في بيان الوزارة أن "المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد الذي أجرتها وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث وعلم الأوبئة "غامالي"، أكملت مشاركتها في البحث وغادرت فرع مستشفى بوردينكو العسكري الرئيسي".

الجدير بالذكر أنه قبل مغادرة المستشفى، خضع المتطوعون لفحص رقابي وفحص الدم لدراسة تطور الاستجابة المناعية. وتم التأكيد أن الهدف الرئيسي من الدراسة للمجموعة الأولى، التي تتكون من 18 متطوعًا كان للتحقق من سلامة وتحمل مكونات اللقاح.

وسبق لمدير المركز القومي للبحوث وعلم الأوبئة "غامالي"، أن أعلن في 21 حزيران/ يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج نحو 50-60 وربما 70 مليون جرعة.