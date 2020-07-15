مصدر في الخطوط التركية يكشف حقيقة استئناف الرحلات بين روسيا وتركيا

صرح مصدر في خطوط الطيران التركية، بأنه لا توجد خطط لدى الشركة لاستئناف الرحلات الجوية إلى روسيا ولا توجد رحلات اليوم.

هذا وتناقلت وسائل إعلام تركية في وقت سابق من اليوم، أن تركيا توصلت لتفاهم مع روسيا على عودة الطيران بين البلدين بعد توقف بسبب كورونا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لدى الخطوط الجوية التركية لرحلات إلى روسيا، اليوم لم يتم التخطيط لرحلات".

وأضاف المصدر: "أدلى وزيرنا ببيان يفيد بأن تركيا وروسيا اتفقتا على بدء الرحلات الجوية. سننتظر الآن تعليمات أخرى من الوزارة. وبمجرد تحديد تقويم الرحلات وعددها، سنبدأ على الفور".

وأعرب السفير التركي لدى موسكو محمد صامصار، الشهر الماضي، عن أمله باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال يوليو/ تموز، إثر تعليقها خلال الفترة الماضية في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأكد أن العلاقات بين تركيا وروسيا لا تقتصر على المجال السياحي فقط، وأن البلدين يبذلان جهودا كبيرة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية رغم الصعوبات الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن تركيا استأنفت رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من 1 حزيران/ يونيو، في إطار الخطوات المتخذة لتخفيف الإجراءات المفروضة للحد من انتشار وباء - كوفيد - 19 والعودة للحياة الطبيعية.

وكانت الخطوط الجوية التركية قد أوقفت رحلاتها الخارجية بشكل تدريجي في آذار/ مارس الماضي، ضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التركية لمكافحة فيروس كورونا.