روسيا والولايات المتحدة تناقشان التسوية السياسية في ليبيا وسوريا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، الوضع الراهن في سوريا وليبيا وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة في المنطقة.

ونشرت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني بيانا حول الاجتماع الذي حصل بين الجانبين، مشيرة إلى أن المحادثات بين الطرفين الروسي والأمريكي جرت بمبادرة الأخير عبر الهاتف.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها: "تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن وعلى الخصوص الجهود المعتمدة لتسوية الوضع في ليبيا وسوريا على أساس احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي هذين البلدين".

وشدد الطرفان على اهتمامهما بالتنسيق والتعاون من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن روسيا ستستمر في مساهمتها من أجل تسوية النزاع في ليبيا، والبحث عن سبل للخروج من الأزمة العميقة للغاية التي تعاني منها هذه الدولة العربية.