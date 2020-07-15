الكرملين: بوتين ومحمد بن زايد يشيران إلى أهمية استئناف الحوار بين الليبيين في تسوية الأزمة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، مشيران إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة هناك.

وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن: "تمت الإشارة خلال تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا إلى أهمية استئناف الحوار بين الليبيين وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية".

وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أو على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.