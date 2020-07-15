خبير يكشف طبيعة الدور الروسي وأهميته في العلاقات السعودية الإيرانية

أكد رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، المستشرق فيتالي نعومكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعمل كوسيط غير مباشر بين المملكة العربية السعودية وإيران واستطاعت حل العديد من القضايا العالقة بين الطرفين.

وقال نعومكين لوكالة "سبوتنيك": ""يبدو لي أنه ليس من المفيد التحدث عن حقيقة دور روسيا بين الطرفين، بل يمكن الكلام عن أهمية السياسة الروسية التي برزت من خلال دورها في تسوية الصراعات في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف نعومكين قائلا: "الدور الروسي غير المباشر والوساطة الروسية بين الطرفين مهم لكنه محدود بهذا الإطار فقط لاغير".

وأكد نعومكين أن روسيا تعمل كوسيط في النزاعات الأخرى في المنطقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وختم نعومكين قائلا: "تتعاون روسيا مع السعودية في قطاعي الطاقة والنفط، مما يؤثر أيضًا ذلك على مصالح إيران التي هي جزء من مجتمع منتجي النفط والغاز.