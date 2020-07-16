طائرة تابعة لوزارة الدفاع تطفئ حرائق الغابات في مقاطعة أوليانوفسك...فيديو

تساعد أطقم طائرات النقل العسكري إيل-76 في إخماد حرائق الغابات في مقاطعة أوليانوفسك. في 15 يوليو/تموز، نفذت قوات الطيران التابعة لوزارة الدفاع الروسية طلعتين لإخماد حرائق الغابات.

نتيجة لأعمال الطيارين الناجحة، كان من الممكن توطين مركز الاحتراق في المنطقة الرئيسية في مقاطعة أوليانوفسك. في طلعتين، تم إلقاء 84 طنا من الماء في لهب مشتعل.

وجرى تجهيز طائرات إيب-76 التابعة لكتيبة طيران النقل العسكري أوليانوفسك المشاركة في إخماد الحرائق بأجهزة إلقاء الماء، وخضع الطيارون للإعداد المناسب لمثل هذه المهام.