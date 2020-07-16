طبيب يوضح هل يحتاج المتعافون من "كورونا" للتطعيم

لن يحتاج الأشخاص الذين تعافوا من فيروس "كورونا" بعد إصابتهم به بشكل شديد، إلى تلقي لقاح أو طعم لمنع تفادي إصابتهم به من جديد.

علق ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في موسكو، على إمكانية منح هؤلاء الأشخاص لقاحا لمنع إصابتهم بالفيروس من جديد، قائلا: "هؤلاء الأشخاص لا يحتاجون إلى التطعيم، ولديهم عيار حماية جيد من الأجسام المضادة".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، قائلا: "نعم، لا أعرف كم من الوقت، الذي لن يحتاجوا فيه إلى التطعيم، ولكن في المستقبل القريب فإنهم لن يحتاجوه، لأنه كما أظهرت العديد من الدراسات، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم عيار وقائي جيد من الأجسام المضادة لهذا الفيروس المنتشر في الدم".

وكان غينتسبيرغ قد صرح، في وقت سابق، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية، للقاح ضد "كورونا"، على أن تبدأ المرحلة الثانية، والتي نتيجتها ستبين أن اللقاح ليس فقط آمن، ولكن أيضًا فعال.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن تستمر هذه المرحلة وتنتهي... 28 يوليو. وبعد ذلك، سوف نقدم ملفات، والآن بدأنا في جمعها لتقديمه للتسجيل".

وأكد غينتسبورع بأن معهد غامالي يأمل أن تبدأ الشركات الخاصة في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في أوائل أو منتصف سبتمبر/ أيلول.