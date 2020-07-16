بيسكوف: روسيا لا تقبل اتهامات لندن لها بقرصنة اللقاحات

قالت الرئاسة الروسية إن موسكو لا تقبل اتهامات لندن بشن هجمات قرصنة على لقاح ضد كورونا، مؤكدة أنها تصريحات لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "لن نقبل مثل هذه المزاعم، وكذلك المزاعم المنتظمة بالتدخل في انتخابات 2019".

ونفت روسيا مراراً مزاعم محاولات التأثير على الانتخابات في مختلف البلدان، بما في ذلك من خلال الهجمات السيبرانية، ووصفها السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

اتهم المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC)، اليوم الخميس، جهات سيبرانية مرتبطة بروسيا بمحاولة سرقة بيانات حول تطوير لقاح مضاد للفيروسات التاجية.وقال المركز إن "جهات إلكترونية روسية تستهدف المنظمات المشاركة في تطوير لقاح فيروس كورونا" ، حسبما كشف مسؤولون أمنيون بريطانيون.

هذا وفي أوائل شهر مايو/أيار الماضي، ذكرت وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية أنها سجلت هجمات إلكترونية واسعة النطاق على المنظمات الصحية ومراكز البحوث. في ذلك الوقت، تم نصح جميع العاملين في المنظمات الطبية الدولية والوطنية بتغيير كلمات المرور الشخصية الخاصة بهم للوصول إلى معدات الكمبيوتر والتبديل إلى المصادقة ذات العاملين.