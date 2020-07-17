حرائق الغابات في مقاطعة خانتي مانسيسك تتجاوز 20 ألف هكتار

أفادت تقارير الإدارة الإقليمية لمقاطعة خانتي مانسيسك الذاتية الحكم أن المساحة الكلية لحرائق الغابات قد تجاوزت 20 ألف هكتار.

وجاء في تقرير اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل خلال الـ 24 الساعة الأخيرة ستة حرائق طبيعية على مساحة 2.4 ألف هكتار، وما مجموعه 25 حريق غابات بمساحة إجمالية تبلغ 14 ألف هكتار.

وقال التقرير: "منذ بداية موسم الحرائق تم تسجيل 210 حريقا في غابات تمتد على مساحة إجمالية 20.5 ألف هكتار في المقاطعة".

الجدير بالذكر أن المساحة الإجمالية للحرائق الطبيعية في المقاطعة في نفس الفترة من العام الماضي كانت أقل بنحو 11 مرة.

ووفقًا لإدارة المقاطعة يتسبب البرق في 90% من الحرائق و10% يكون سببه العامل البشري وعلى وجه الخصوص، انتهاك قواعد السلامة.

ومن جانبه دعا وزير الطوارئ الروسية، يفغيني زينيتشيف إلى اتباع نهج أكثر صرامة لمنتهكي قواد السلامة من الحرائق.