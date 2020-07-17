الخارجية الروسية: فرشينين يناقش مع بيدرسون التحضيرات لانعقاد اللجنة الدستورية السورية

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، التطورات السياسية في سوريا، وكذلك التحضيرات لانعقاد اللجنة الدستورية السورية القادمة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "ناقش الطرفان باستفاضة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالدفع قدما بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك التحضير للاجتماع المقبل للجنة الدستورية في جنيف".

ودعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أواخر الشهر المنصرم، إلى اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف في شهر آب/أغسطس المقبل. وقال خلال مؤتمر دعم مستقبل سوريا، "ستجتمع اللجنة في جنيف في نهاية آب/أغسطس، وأتمنى أن تجتمع بشكل منتظم ودوري".

كان بيدرسون قد نوه في مؤتمر سابق، بأنه وقبل هذا التدهور الاقتصادي الأخير، كان 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، حيث يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو 42% عن العام السابق.

ومن العوامل التي ساهمت في تدهور الاقتصاد، بحسب بيدرسون، أزمة البنوك في الجارة لبنان، والتداعيات التي شهدتها جميع المجتمعات والاقتصادات بسبب تدابير مكافحة جائحة (كوفيد-19).