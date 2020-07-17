استطلاع للرأي يظهر ثقة 68.4 % من الروس بالرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 68.4 % من المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.

موسكو - سبوتنيك. وطلب من الذين شملهم الاستطلاع، اختيار قائمة السياسيين الذين يثقون بهم، فأشار 68.4% إلى الرئيس الروسي، بينما عبر 27% عن عدم ثقتهم به.

واختار المستطلعة آراؤهم، بالإضافة إلى ذلك، أولئك الذين يوافقون على أنشطتهم من قائمة السياسيين، فسمى 63.4% الرئيس بوتين.

جرى الاستطلاع في الفترة بين 6 حتى 12 تموز/ يوليو، وشارك فيه 11200 مواطن روسي، أعمارهم من 18 عاماً وما فوق ذلك.

طريقة الاستطلاع كانت عبر الهاتف، وشمل عينة عشوائية مكونة من قاعدتين من أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة من 11200 شخص، لا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الخطأ مع احتمال 95 في المائة نسبة 1 في المائة .