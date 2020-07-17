اتصال هاتفي بين شويغو ونظيره الإسرائيلي

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، آفاق التعاون العسكري بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن: "بحث الطرفان الموضوعات الراهنة، والآفاق المحتملة للتعاون العسكري الثنائي، والوضع في الشرق الأوسط، وأكد الطرفان خلال المحادثة عزمهما تنمية التعاون العسكري مستقبلا".

وأضاف البيان: "خلال المباحثات دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بيني غانتس لزيارة المنتدى العسكري-التقني "آرميا -2020" (الجيش-2020) وكذلك لمشاركة الفريق الإسرائيلي في الألعاب العسكرية الدولية 2020".