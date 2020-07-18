شويغو: اختبار الجهوزية القتالية للقوات الروسية لا علاقة له بأرمينيا وأذربيجان

أفاد مصدري عسكري دبلوماسي بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني ذكير حسانوف.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بمبادرة باكو جرت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأذربيجاني ذكير حسانوف مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وجرى خلالها بحث مختلف المسائل المرتبطة بالتعاون في بين وزارتي دفاع البلدين".

وقد أبلغ وزير الدفاع الروسي نظيره الأذربيجاني ببدء أعمال التحقق من الجهوزية القتالية للقوات الروسية، مؤكدا أن ذلك غير مرتبط بالوضع القائم على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

كما أكد وزير الدفاع الروسي أن "هذه الفعاليات هي فعاليات دورية، وغير مرتبطة بأي شكل بالوضع الحالي على الحدود الأذربيجانية-الأرمنية".

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الجمعة، عن بدء أعمال التأكد من الجهوزية القتالية لقوات الدائرة العسكرية الجنوبية والغربية والقوات المحمولة جوا ومشاة البحرية الروسية.