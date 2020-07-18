الدفاع الروسية تنفي وجود علاقة بين المناورات الروسية والنزاع الأرمني الأذربيجاني

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تصريحات نائب وزير الدفاع : "فعاليات التأكد من الجهوزية القتالية هذه مرتبطة بنظام دوري وتعتبر مرحلة هامة للاستعداد لمناورات "القوقاز-2020".

ويذكر أن الحدود بين أرمينيا وأذربيجان تشهد صدامات ابتدأت بعد اشتباك اشتباك في المنطقة بدأ في الـ12 من تموز/يوليو الجاري، على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها، واستمر لثلاثة أيام متوالية. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 11 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال.