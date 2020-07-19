وصول أطباء روس إلى قيرغيزستان للمساعدة في محاربة "كوفيد-19"

بيشكيك - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" : "يعمل الطرفان على مسألة إرسال مجموعة كبيرة من الأطباء من روسيا إلى قيرغيزستان. وعلى وجه الخصوص، تم تشكيل فريق من الموظفين الطبيين البالغ عددهم 51 شخصاً من جمهورية باشكورتوستان بالاتحاد الروسي، وذلك للعمل في المؤسسات الطبية في قيرغيزستان وتقديم المشورة. ومن المتوقع وصول هذه المجموعة من الأطباء يوم الأربعاء القادم في الـ 22 تموز/ يوليو الجاري ".
كما أعلن مجلس وزراء قيرغيزستان، في وقت سابق، بأنه من المقرر أيضاً تقديم المساعدة الإنسانية في المستقبل القريب من خلال وزارة الطوارئ الروسية. سيزود الجانب الروسي قيرغيزستان بـ 31 جهاز تنفس اصطناعي و 70 شاشة مراقبة سريرية وخمس أجهزة أشعة محمولة وست أجهزة للموجات فوق الصوتية ونصف مليون كمامة للعمليات الجراحية.
يُذكر أنه فيما يتعلق بالحالة الصحية والوبائية الصعبة الحالية في قيرغيزستان وعلى خلفية الانتشار السريع لعدوى فيروس "كورونا" المستجد ، فقد تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات بين الرئيس القيرغيزستاني سورونباي جينبيكوف والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، ونتيجة لذلك جرى إطلاق تدابير مشتركة وبدعم من الجانب الروسي تهدف إلى مكافحة آثار الجائحة.
حتى الآن، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـ "كوفيد-19" في قيرغيزستان إلى 25047. ووفاة 858 شخصاً. ووفقا لوزارة الصحة في قيرغيزستان، فإن الوضع الوبائي في الجمهورية لا يزال صعبا للغاية. تم نشر أكثر من عشرة مستشفيات مؤقتة في العاصمة والمناطق، حيث لا يمكن للمستشفيات التعامل مع تدفق المرضى وذلك بسبب نقص الموظفين الطبيين. مجلس الوزراء في البلاد استدعى جميع العاملين في المجال الطبي من الإجازات وجذب الطلاب الكبار في جامعات الطب إلى علاج "كوفيد-19".
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