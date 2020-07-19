روس آتوم: بدء تحميل الوقود في وحدة الطاقة رقم 2 بمحطة "لينينغرادسكايا-2" النووية

شهدت محطة "لينينغرادسكايا-2" لتوليد الطاقة النووية، تحميل أول حزم من الوقود النووي من أصل 163 حزمة في مفاعل "VVER-1200 " بوحدة الطاقة رقم 2، حيث يرمز بدء تحميل الوقود إلى الإطلاق الفعلي للمحطة التي تشغلها شركة "روس إينيرغو آتوم"، التابعة لقسم الطاقة الكهربائية ضمن شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، أندريه بيتروف، إن "البدء بإجراءات الإطلاق الفعلي يدل على أن جميع الأعمال المرتبطة ببناء الوحدة قد اكتملت، واعتبارا من اليوم، تكتسب هذه المعدات المهمة للوحدة صفة معمل طاقة نووية، حتى يتولى المختصون النوويون مسؤولية تشغيله الآمن لسنوات قادمة".

وبعد تحميل الوقود، سيتم رفع إنتاجية المفاعل إلى الحد الأدنى من مستوى طاقته القابل للتحكم (1%) لضمان سلامة جميع العمليات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة عام 2021 لتستبدل وحدة الطاقة رقم 2 المجهزة بالمفاعل "RBMK-1000" بمحطة "لينينغرادسكايا-1" التي ستتوقف عن العمل نهاية هذا العام، بعد 45 سنة من الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاعلات النووية "VVER-1200" تعد النموذج الرائد لمفاعلات الماء المضغوط من الجيل "3+" التي تصنعها شركة "روس آتوم" والوحيد من نوعه في العالم بين مفاعلات الجيل "3+" التي تنتج على الأساس التسلسلي.

وتعتبر الوحدة رقم 2 بمحطة "لينينغرادسكايا-2" الرابعة في السلسلة بعد الوحدتين رقم 1و2 بمحطة "نوفوفورونيج-2" اللتين تم تشغيلهما في 2016 و2019 على التوالي، والوحدة رقم 1 بمحطة "لينينغرادسكايا-2" التي انطلق عملها عام 2017.

وتتسم وحدة الطاقة المتقدمة هذه من الجيل 3+ والمجهزة بمفاعل بعدد من المزايا مقارنة بالجيل السابق، حيث تزيد قوتها عن سابقتها بمقدار 20 %، وتقلص عدد الكادر المطلوب لتشغيل المفاعل بنسبة 30-40% بالتوازي مع تضاعف فترة خدمة المفاعل لتصل إلى 60 عاما مع إمكانية تمديدها لـ20 سنة إضافية.

وتضم قائمة الدول التي اختارت اعتماد التكنولوجيا المذكورة، فنلندا وهنغاريا والصين وبنغلاديش وبيلاروسيا وتركيا، في حين تشمل محفظة الطلبات الدولية لدى "روس آتوم" حاليا 36 مشروعا لبناء وحدات الطاقة النووية في 12 دولة وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ.